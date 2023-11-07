أستاذ علوم سياسية: الفصائل الفلسطينية تخوض حرب شوارع ضد قوات الاحتلال في غزة

قال مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية، إنّ القصف الإسرائيلي لم يتوقف طيلة ليلة أمس في قطاع غزة، فقد استهدف المستشفيات، وبخاصة محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إضافة إلى عمليات قصف طالت عدة مناطق ومساجد وبيوت في رفح وغزة.

الفصائل الفلسطينية تتصدى لمحاولات التوغل البري

وأضاف أبو سعدة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الفصائل الفلسطينية تتصدى لمحاولات التوغل البري التي تصل إلى أطراف مدينة غزة، من منطقة البحر وغيرها، والهدف من هذه العملية حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية والناطق العسكري الإسرائيلي هو السيطرة على منطقة شمال غزة».

القوات البرية الإسرائيلية تتقدم ببطء شديد

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «القوات البرية الإسرائيلية تتقدم ببطء شديد بسبب تصدي الفصائل وفعاليتها، حيث تخوض حرب شوارع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيت إلى بيت في المناطق التي توغلت إسرائيل بريا فيها».