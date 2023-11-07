دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بمركز شباب العباسية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب العباسية التابع لإدارة شباب الرياض، بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «طيبة، وأبو ريا، وأم سن، والعباسية»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها، وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر».

الدورة التدريبية بمركز شباب الرياض

قدم الدورة التدريبية حسين محمد فوزي، ممرض بمستشفى الرياض المركزي، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقائد عبد الفتاح الوكيل، منسق البرامج الكشفية بالمديرية، وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض.