إصدار أول رخصة مبانٍ بالاشتراطات الجديدة في الإسكندرية (صور)

أصدر حي منتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، أول رخصة مباني بالاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى محافظة الإسكندرية وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشان الأهداف الرئيسية لاشتراطات البناء الجديدة التي تدعم القضاء على مخالفات البناء ووسيلة هامة لإعادة التشكيل العمراني.

تسليم المواطن الترخيص الجديد

وبحسب بيان حي المنتزه أول، فإنه قد جرى تسليم المواطن الترخيص الجديد بحضور مدير عام إدارة الهندسية ومدير المركز التكنولوجي، وهو أول ترخيص يتم على مستوى محافظة الإسكندرية.

اشتراطات البناء الجديدة

وأكد حي المنتزه أول الذي يعد أحد أكبر أحياء مدينة الإسكندرية، أن اشتراطات البناء الجديدة وفقا لعرض الشارع تتمثل في التالي:

- الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 متراً «أرضي + 4 أدوار»

- الشارع أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار «أرضي + 2 دور»

- الشارع من 8 أمتار إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 متراً «أرضي + 3 أدوار»

- الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.