عضو بالتحالف الوطني: ضرورة استثمار منظمات المجتمع المدني لقدرات الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضرورة استثمار منظمات المجتمع المدني لقدرات الذكاء الاصطناعي في تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل بحسب ما يفرضه التطور التكنولوجي من تغييرات على طبيعة الوظائف المتاحة.

استثمار القدرات التكنولوجية

وأضاف خلال كلمته بالندوة التي نظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تأهيل الشباب لسوق العمل» أن صناع الخير كانت نموذجا عمليا في استثمار القدرات التكنولوجية الحديثة في تدريب الشباب، إذ بادرت بإطلاق حملة كبري لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية المعنية وبالشراكة مع عدد من الجامعات وبرعاية السيد وزير الشباب والرياضة.

أبرز المشاركين في الندوة

شارك في الندوة نخبة من قيادات معهد التخطيط القومي وعدد من المعنيين والمتخصصين منهم الدكتور أشرف صالح، نائب مدير المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة نيفين مكرم، مدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بالمعهد، والدكتور هشام فاروق، مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات، ودينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ.