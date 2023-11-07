«مستقبل وطن» بأسيوط يناقش الاستعدادت النهائية للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة أسيوط، اجتماعا موسعا، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان الحزب تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.

حضر الاجتماع ممتاز دسوقي، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، المشرف على أمانة التعليم والبحث العلمى وبرئاسة محمد إبراهيم الدسوقي، أمين أمانة التعليم والبحث العلمي، ومؤنس منير وسيد الشريف وأحمد حسين الأمناء المساعدين وأمناء التعليم بمراكز المحافظة وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بالمحافظة.

إشادة بإنجازات الرئيس

ووجه ممتاز دسوقي الشكر لجميع الحضور مؤكدا على دعم ومساندة الرئيس السيسي، في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وفاءًا للجميل، وتقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت ولايمكن لأحد إنكارها، واستكمالا لمسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأشار إلى التحديات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، ومسئولية القيادات الحزبية والبرلمانية في المساهمة في عبور تلك التحديات وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى عملية التطوير التي تحققت في الحزب خلال الفترة الأخيرة على المستوى التنظيمي والجماهيري، وفي الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، والمهام المنوطة بهذه التشكيلات في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأشاد بجهد كوادر وأعضاء الحزب لدعم وتأييد الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة الشائعات والأكاذيب.

وأكد أهمية دور كوادر وأعضاء الحزب، وهم أصحاب الخبرات الانتخابية والشعبية الكبيرة والمنتشرين في جميع أنحاء المحافظة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، ورد الجميل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.