«تعليم السويس» تطلق مسابقة «حظ ولا شطارة» للمرحلة الابتدائية والإعدادية

تابع ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس انطلاق فعاليات اليوم الأول لمسابقة «حظ ولا شطارة» للمرحلة الابتدائية والإعدادية، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وكيل التعليم يشيد بتوفير الإمكانيات اللازمة للطلاب

أشاد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس في بيان صحفي، علي أعمال تنظيم المسابقة وتوفير وسائل الاستعداد المعنوي للطلاب والطالبات المشاركين بالمسابقة، كما أكد ضرورة الالتزام بضوابط وشروط المسابقة وعلى رأسها الموضوعات التي تهدف لتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.

حماس وسعادة بين المشاركين

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالسويس، في بيان صحفي، أن فعالية المسابقة رسمت الابتسامة على وجوه الطلاب والطالبات فى في ظل مناخ هادئ يسوده روح المنافسة والحماس، معبرين عن فرحتهم بمسابقة «حظ ولا شطارة».

وفى سياق متصل، نظم القائمون على المسابقة فقرات للطلاب الموهوبين من الغناء والإلقاء والعزف.