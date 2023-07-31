وظائف شاغرة بـ«تعليم السويس».. تعرف على الشروط المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس، عن حاجتها لشغل وظيفتي مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة، مشيرة إلى عدة شروط يجب توافرها، أبرزها توافر السمات الشخصية من الكفاءة والجدارة للمرشح والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

وظائف شاغرة في تعليم السويس

وطلبت الهيئة، خلال إعلانها، حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية، على أن يتوافر الشروط التالية:

- أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أو ما يعادلها أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي.

- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية، ولا معاقبًا بأكثر من خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام منفصلة، وأن يكون تقديره فوق المتوسط في سنتين سابقتين مباشرة لعامين 2020 و2021، 2021 و2022، على النظر في شغل الوظيفة.

- الحصول على إجازة برنامج التدريب المؤهل للوظيفة، طبقًا لما تقرره الاكاديمية المهنية للمعلمين.

- توافر السمات الشخصية من الكفاءة والجدارة للمرشح والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بمعرفة لجنة الاختيار.

وأشارت المديرية، إلى أن يقدم طلب الوظيفة على النموذج الخاص بذلك خلال 15 يومًا.