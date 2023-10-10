وكيل تعليم السويس: نستهدف رعاية الطلاب المتفوقين علميا وفنيا ورياضيا

أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، على ضرورة نشر ثقافه التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية، ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي مختلف المجالات.

تعليم السويس ترعى المواهب من الطلاب والمعملين المتميزين

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، في تصريحات لـ«بوابة السويس التعليمية»، بأن مديرية التربية والتعليم ترعى الطلاب المتميزين في مختلف المجالات وتهيئ لهم المناخ المناسب لاستمرار التفوق والتمير في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، وكذلك ترعى المديرية إظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

الاطمئنان علي سير العملية التعليمية

وكان ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسيد حمدان، وكيل المديرية، أعدوا جولات ميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء اركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

متابعة حالة الطلاب داخل الفصول

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة.