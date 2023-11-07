9 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام سيراميكا بدوري NILE

استبعد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في بطولة دوري NILE.

وعلم «الوطن سبورت»، أن كولر استبعد كلا من، حمزة علاء، وخالد عبد الفتاح، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وصلاح محسن، وكريستو، لأسباب فنية، في حين خرج علي معلول ورضا سليم للإصابة، وما زال محمود عبد المنعم كهربا يكمل عقوبة الإيقاف 6 مباريات.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد.

في خط الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور- كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - حسين الشحات - أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: أنتوني موديست.