‎أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. احصل على أعلى عائد 22%

تأتي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي، اليوم، ضمن أكثر المواضيع الأكثر بحثًا الآن، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخميس الماضي، ويقدم البنك الأهلي المصري لعملائه باقة متنوعة من شهادات الادخار، بعائد مادي مميز.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

وتنشر «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 7-11-2023.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- أسعار الفائدة على الشهادة: 19% ثابت طوال المدة ويصرف شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء السهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- أسعار الفائدة على الشهادة: 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- أسعار الفائدة على الشهادة: العائد على الشهادة متغير 19.5%.

- مدة الشهادة: تصل الي 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- أسعار الفائدة على الشهادة: 12.25%.

- مدة الشهادة: تصل الي 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

قرار تثبيت الفائدة

كان البنك المركزي المصري، قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.