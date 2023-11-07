«حماة الوطن» بمطروح: مصر تسطر ملحمة بعلاج مصابي غزة

قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الدولة المصرية تسطر ملحمة وطنية لمساندة أشقائنا الفلسطينيين، باستضافة الأطفال من مرضى السرطان بقطاع غزة عبر معبر رفح، لتلقي العلاج استمرارا للجهود المصرية وواجبهم تجاه أهالينا في فلسطين.

جهود لخروج مصابي غزة عبر معبر رفح

وأشاد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بالقرار المصري باستمرار القيادة السياسية بدخول المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح، بعد نجاح الجهود المصرية في السماح بخروج المصابين من قطاع غزة للعلاج بمستشفيات سيناء، نظرًا لانهيار المنظومة الصحية في القطاع على إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر، الذي استهدف عددًا من المستشفيات خلال الأيام الماضية من قوات الاحتلال الغاشم وجرائم الحرب التي تنفذ يومياً.

مصر القلب النابض للأمة العربية

وأكد النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مصر تظل القلب النابض للأمة العربية والإسلامية بوقوفها بجوار أشقائنا على مدار التاريخ، فهي الوحيدة التي تساند وتشعر بأوجاع وجراح فلسطين وشعبها الشقيق، الذين قطعوا الأميال لتلقى العلاج، بعد أن نالت منهم ضربات الإسرائيليين الوحشية داخل القطاع المحاصر.

وأوضح: خلال السنوات الأخيرة، كانت مدينتي «رفح والعريش»، هما الملجأ الآمن بعد أن تقطعت بسكان القطاع كل السبل، فتأتى مصر بقراراتها الإنسانية لفتح أبوابها للمصابين لتلقى العلاج على الأراضي المصرية بلدهم الثاني، من خلال معبر رفح من الجانب المصري فهو مفتوح وتحت السيادة المصرية، بدخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين من أهل غزة.

دعم الأشقاء فى قطاع غزة

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف بتقديم جميع أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، ومنذ ذلك جرى استقبال مجموعات من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح، فهذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها مصر أبوابها لمصابي القطاع.

قبائل مطروح علي العهد حماة بوابة مصر الغربية

وأوضح النائب قبائل وأهالي مطروح بكافة فئاتها وتركبيتها، تقف خلف القيادة السياسية وتأييد ودعم كافة القرارات والحفاظ على الأمن القومي المصري.