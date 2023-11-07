تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي تجدد على مناطق متفرقة في غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في سماء القطاع، إضافة لإطلاق المدفعية الإسرائيلية القذائف على شرق القطاع، في خبر عاجل.

كما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع في جبل اللبونة جنوبي البلاد.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال، ودعا جيش الاحتلال سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».