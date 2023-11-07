«روحي فيك» الحلقة 3.. فراس سعيد وألفت إمام يذهبان إلى دجال

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية «روحي فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للفنانة عائشة بن أحمد، العديد من الأحداث المثيرة، بعد عرضها مساء اليوم، على قناة ON، وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

روحي فيك يعرض عبر منصة واتش ات

بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك لـ مالك - مؤمن نور، عند الدكتور ثابت - نور محمود، إذ يعالجه من اضطراب نفسي بسبب العزبة أيضاً.

تمحورت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية «روحي فيك» حول سحر - عائشة بن أحمد، التي سمعت صوتا في المنزل، لكنها لم تجد أحدا، لكن كان هناك شيء غريب يحدث في المنزل، إذ شاهدت نسخة أخرى منها في المرايا، ولم يتضح من هي.

وجاء ضمن أحداث الحلقة ذهاب رقية - ألفت إمام، ونجلها حازم - فراس سعيد، إلى إحدى الدجالين «الشيخ حارث»، بعدما تركت له في الخفاء ندى- هلا السعيد، جهاز للتتبع قبل أن يعطي حارث، لـ حازم، سلسة بها آية الكرسي.

وانتهت الحلقة على حديث سحر- عائشة بن أحمد، مع زوجها خالد - محمد الكيلاني، في التليفون، وأخبرته بأنها سوف تذهب إليه، وخلال قيادتها للسيارة وجدت سيارة بجانبها أثناء اتنظار الإشارة، لكن تفاجأت بعد ذلك بعدم وجود سيارة بجانبها.

عرض حكاية «روحي فيك» من الأحد إلى الخميس

وتعرض حكاية روحي فيك من الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً، وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، إضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية «روحي فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» التي تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام، ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم منذر ريحانة، حسام فياض، من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطي، وإشراف عام ماجد جاب الله، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.