حكاية روحي فيك تتصدر تريند «جوجل» بعد عرض الحلقة الثانية

تحقق حكاية «روحي فيك» المكونة من 10 حلقات من مسلسل «55 مشكلة حب»، نجاحا كبيرا منذ بداية عرضها، على شاشة قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

دخلت الحلقة الثانية من حكاية روحي فيك التي تم عرضها مساء أمس، ضمن قائمة التريند على محرك البحث «جوجل»، وذلك بعد تفاعل العديد من المشاهدين مع أحداث الحلقة المليئة بالتفاصيل التشويقية.

نالت الحلقة الثانية على إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعلا استثنائيا من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم الرسمية المختلفة، وذلك بسبب الإثارة والتشويق والساسبنس مع وجود أفكار مبتكرة بالعمل، ولاسيما أيضًا إلى جودة التصوير واختيار الديكور المناسب للقصة وغيرها.

أحداث حكاية «روحي فيك»

وتدور قصة حكاية روحي فيك في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة الساسبنس والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذي يتم حلها وكشف أسرارها بحلقة تلو الأخرى بالتوالي على مدار الـ8 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية.

وتعرض حكاية «روحي فيك» من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال روحي فيك

جدير بالذكر بأن حكاية «روحي فيك» هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» التي تضم نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين.

هناك مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهي من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطي وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفىي.