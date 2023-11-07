الأمم المتحدة: مرحاض واحد لكل 600 شخص في غزة

قالت الأمم المتحدة إن نصيب الفرد من مساحة المكان في قطاع غزة يقل عن مترين مربعين فقط، كما يوجد مرحاض واحد فقط لكل 600 شخص في القطاع.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان لها أن هناك 147 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلًا، قُتلوا منذ 7 أكتوبر، وقد هُجر 900 شخص في الضفة الغربية في ظل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة.

الأونروا: تدهور أوضاع النظافة يهدد صحة وسلامة الفلسطينيين

وأوضحت وكالة الأونروا، أن تدهور أوضاع النظافة وغياب الخصوصية والمساحة الكافية، يهددان صحة وسلامة المحتمين بالمنشأة.

الأمم المتحدة: 526 شاحنة عبرت إلى قطاع غزة حتى الآن

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن 526 شاحنة عبرت إلى قطاع غزة حتى الآن منذ 12 أكتوبر الماضي، وأكدت الأمم المتحدة أن 50 شاحنة تقل غذاء وماء وإمدادات طبية ودواء ومستلزمات نظافة دخلت إلى قطاع غزة، أمس الاثنين.