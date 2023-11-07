«صحة مطروح»: تدريب 28 مشرفة تمريض على المهارات الإشرافية والقيادية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن تدريب 28 مشرفة تمريض من مختلف المستشفيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتنمية المهارات الإشرافية والقيادية لمشرفات تمريض المستشفيات، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطوير المنظومة الصحية والتدريب والتعليم والتدريب المستمر.

تدريب مشرفات التمريض في مطروح

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، يرافقه الدكتور محمد مصطفي مدير مستشفي التوليد والصحة الإنجابية والدكتور محمود فايز نائب مدير مستشفي التوليد والصحة الإنجابية وزكية رشوان مدير إدارة التمريض وعاصم النحاس المسؤول الإعلامى للمديرية أعمال الدورة التدريبية بعنوان تنمية المهارات الإشرافية والقيادية بالمستشفيات، بقاعة التدريب بمستشفي التوليد والصحة الإنجابية وتحت إشراف وتدريب مس مايسة محمد علي مسؤول التدريب بإدارة التمريض بالمديرية، حيث جرى تدريب 28 مشرفة من مشرفات التمريض بأقسام مستشفيات مطروح العام، والأطفال والتوليد والصحة الإنجابية، على مهارات القيادة والإشراف وواجباتهم.

رفع كفاءة الأطقم الطبية

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح بتكرار الدورات التدريبية لجميع مشرفات التمريض بالمحافظة وتكثيف الجهود لتدريب العاملين بالقطاع الصحي ورفع كفاءة جميع فئات الأطقم الطبية.