6 آلاف طن حجم المساعدات المصرية المقدمة إلى قطاع غزة حتى الآن

قال عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز» وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، من معبر رفح، إن أغلب الذين عبروا اليوم، من معبر رفح، من الأطفال المصابين بالسرطان، وهذا تطور كبير في ملف الجرحى والمصابين، وأغلب هؤلاء الأطفال نقلوا إلى المستشفيات المتخصصة للأورام.

ذوو الأطفال قدموا الشكر لمصر

أضاف «الغنام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ذوي الأطفال قدموا الشكر والتقدير والاحترام والعرفان والوفاء للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هذا يعد تحولاً جديداً في نوعية المرضى الذين يصلون إلى معبر رفح.

أشار إلى أن كل مريض يكون معه مرافق، وتُجَهَّز السيارات التي تنقل بها هذه الحالات بعد الكشف الطبي عليهم من خلال أطباء متواجدين على مدار الساعة في معبر رفح، لافتا إلى أن حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة حتى الآن وصل إلى 6 آلاف طن.

600 شخصية أجنبية أو مزدوجة الجنسية عبرت رفح

أوضح أن هناك تغيراً ملحوظاً بشأن نقل الأجانب لمعبر رفح، إذ أن هناك تقدير ما بين 500 إلى 600 أجنبي أو مزدوج الجنسية عبروا معبر رفح.