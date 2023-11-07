رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

6 آلاف طن حجم المساعدات المصرية المقدمة إلى قطاع غزة حتى الآن

كتب:

محمد عزالدين
10:35 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
عوض الغنام

عوض الغنام

قال عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز» وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، من معبر رفح، إن أغلب الذين عبروا اليوم، من معبر رفح، من الأطفال المصابين بالسرطان، وهذا تطور كبير في ملف الجرحى والمصابين، وأغلب هؤلاء الأطفال نقلوا إلى المستشفيات المتخصصة للأورام.

ذوو الأطفال قدموا الشكر لمصر

أضاف «الغنام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ذوي الأطفال قدموا الشكر والتقدير والاحترام والعرفان والوفاء للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هذا يعد تحولاً جديداً في نوعية المرضى الذين يصلون إلى معبر رفح.

أشار إلى أن كل مريض يكون معه مرافق، وتُجَهَّز السيارات التي تنقل بها هذه الحالات بعد الكشف الطبي عليهم من خلال أطباء متواجدين على مدار الساعة في معبر رفح، لافتا إلى أن حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة حتى الآن وصل إلى 6 آلاف طن.

600 شخصية أجنبية أو مزدوجة الجنسية عبرت رفح

أوضح أن هناك تغيراً ملحوظاً بشأن نقل الأجانب لمعبر رفح، إذ أن هناك تقدير ما بين 500 إلى 600 أجنبي أو مزدوج الجنسية عبروا معبر رفح.

اقرأ المزيد:

إجلاء أكثر من 100 من الرعايا والموظفين الفرنسيين من غزة عبر معبر رفح

وزيرة الخارجية الكندية تعلن مغادرة المجموعة الأولى من الكنديين عبر معبر رفح

استقبال 12 طفلا فلسطينيا من المصابين بالسرطان عبر معبر رفح

دخول 76 شاحنة مساعدات ومستلزمات طبية إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

وصول أطفال مصابين بالسرطان من غزة إلى مصر عبر معبر رفح تمهيدا لعلاجهم

وصول 35 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
بقلم محمد عزالدين