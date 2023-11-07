وزير الخارجية الأسبق: الاحتلال الإسرائيلي يخشى خسارة الرأي العام الغربي

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إنَّنا نعلم جيداً مدى انحياز الغرب والأمريكان لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى حضور رئيس أمريكا لمجلس الحرب الإسرائيلي يجعلنا نعرف ونرى كيف تساند أمريكا العدو في هذه الحرب على فلسطين.

فهمي: بايدن يعطي الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لقصف فلسطين

وأضاف فهمي خلال استضافته ببرنامج مساء dmc»»، للإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة قناة dmc»»، أنَّ هناك فرقا بين أن تقول أمريكا لإسرائيل «أنا داعم لأمنكم»، وبين حضور رئيسها لـ مجلس حرب، موضحاً: «لو من يتابع الأخبار مواطن عربي عادي، سيفسر الأمر بأن الرئيس الأمريكي بحضوره يعطيه الضوء الأخضر لفعل ما يشاء».

الدم على يد الأمريكي مثلما هو على يد المحتل الإسرائيلي

وتابع وزير الخارجية الأسبق: «إذن القتل في غزة، يمارسه كلاهما، والدم على يد الأمريكي مثلما هو على يد المحتل الإسرائيلي، ولابد أن أبلغه هذا الكلام وأنه سيؤثر في قدرتي على التعامل معه كدولة ربما لن نقاطع أمريكا على هذه المساندة ولكن هناك ثمن وجزء من الرسالة وصلت بالفعل للإدارة الأمريكية من الشعب الأمريكي نفسه، وليس من العرب فقط».

واستطرد «فهمي»: «نرى مظاهرات في الدول الغربية أوسع وأقوى ولا تدين إسرائيل فقط، لكن الحكومات التي تبارك عدوانها، وإن ما قاله إيهود باراك أمس، من أنهم خسروا الرأي العام في أوروبا والتعاطف معهم، سيفرق لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي بل وبايدن وبلينكن كلاهما رفضا احتلال غزة بعدما صرح العدو بأنه ينوي أن يسيطر أمنيا على القطاع».