«نيباه» يهدد العالم.. تعرف على فيروسات خطيرة تحولت إلى أوبئة قاتلة

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس نيباه في ولاية كيرالا الهندية، وحذّرت من أنّه أكثر الفيروسات فتكا، وفيما يلي رصدا لأخطر الفيروسات التي ظهرت وتسببت في وباء أسفر عن وفاةعدد كبير من البشر.

الطاعون

الطاعون الدبلي هو النوع الأكثر شيوعا لهذا المرض، وتصاحبه أعراض مثل تورم العقد اللمفاوية في مناطق الفخذين والإبطين والرقبة وتكون مؤلمة، وتتطور بشكل متسارع في الأسبوع الأول بعد الإصابة.

واشتهر هذا النوع من الطاعون في العصور الوسطى، وتحديدا بين عامي 1347 و1352، وعرف باسم «الموت الأسود» نظرا للون الأسود للغرغرينا الذي قد يرافق المرض ويتسبب بموت أجزاء من الجسم مثل أصابع اليدين والقدمين. ولأن مصدره بكتيريا، فهو قابل للعلاج بسهولة بالمضادات الحيوية، وتسبب في 200 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.

الجدري

56 مليون حالة وفاة تسبب فيهم مرض الجدري، وتؤدي الإصابة بالجدري إلى ظهور بقع تتطور إلى بثور صغيرة ثم إلى ندوب عميقة، والناجون منه قد يصابون بالعمى والتشوهات.

الإنفلونزا الإسبانية

تعتبر الإنفلونزا الإسبانية، التي انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى في أوروبا والعالم وخلفت ملايين من الضحايا، بين أكثر الأوبئة فتكا بالبشر، حيث تسببت الإنفلونزا الإسبانية، عندما ظهرت في العام 1918 في وفاة بين 40 و50 مليون شخص في عام واحد فقط، ووفقا للمعلومات، أصيب بهذه الإنفلونزا نحو ربع سكان العالم.

فيروس كورونا

فيروس كورونا الذي نشأ في الصين في شهر ديسمبر 2019 الماضي، انتقل إلى مختلف أنحاء العالم، ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عنه حتى اليوم أكثر من 541 ألف شخص، في حين بلغ عدد الإصابات به أكثر من 11.7 مليون إصابة.