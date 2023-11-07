ما هي الجرافة الإسرائيلية «دي 9»؟.. أشعلتها الفصائل الفلسطينية بولاعة

استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة العديد من الأسلحة والدبابات، منها جرافة «دي 9»، والتي يستخدمها الاحتلال في هدم المباني والمنشآت، وتشكل تهديدًا كبيرًا على المدنيين في القطاع، وظهرت بشكل كبير في الفيديوهات التي ينشرها جيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الجرافة أو المدرعة «دي 9»، رغم قوتها الكبيرة، إلا أن الفصائل الفلسطينية في غزة، استطاعت تهديدها بـ«ولاعة»، حيث نشرت الفصائل فيديو، يظهر أحد أفراد الفصائل وهو يعتلي الجرافة الضخمة، ثم قام بسكب البنزين فوق خزان الوقود، بحذر شديد دون أن يراه أحد، ثم أشعل ولاعة، وقام بإلقاءها فوق خزان الوقود.

اشتعال خزان وقود «دي 9»

وأظهرت اللقطات بعد ذلك اشتعال خزان الوقود للجرافة «دي 9»، لكن لم يظهر في الفيديو مصير الجرافة بعد اشتعالها باستخدام ولاعة صغيرة فقط، ورغم أنها مُحصنة ضد الرصاص والقذائف، إلا أن الفصائل الفلسطينية استطاعت تهديدها.

معلومات عن جرافة «دي 9»

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن جرافة أو مدرعة «دي 9»، بحسب مجلة «فوربس» الأمريكية:

- تعرف في إسرائيل باسم دوفي.

- صنعتها شركة «كاتربيلر» الأميركية في ولاية تكساس.

- هي جرافة شهيرة منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الاحتلال الإسرائيلي قام بتغييرها والتعديل عليها وأسماها «دي 9».

- أضاف الاحتلال عليها أسلحلة رشاشة لها، وزاد من تحصينها.

- طورها البريطانيون منذ البداية ، وكانت تعرف باسم «دي 7»، وكانت بحجم جرار متوسط الحجم، ومزودة بدرع يحمي السائق.

- تبلغ قوة محرك جرافة «دي 9» 452 حصانًا ووزنها 62 طنًا.