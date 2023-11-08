أمانة المجالس المحلية المركزية بـ«مستقبل وطن» تعقد اجتماعا لمناقشة الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري أمين المجالس المحلية، اجتماعها التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية والأمناء بالمحافظات.

الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا فلسطين

وطالب المهندس أحمد صبري، أمين المجالس المحلية، الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا فلسطين، مقدما خالص التعازي والمواساة لذويهم، معربا عن حزنه لما يتعرض له الفلسطينيون فى قطاع غزة من العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض أمين المجالس المحلية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية للرئيس السيسي.

وشهد الاجتماع نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة المجالس المحلية ودورها في الاستحقاق الدستوري المقبل.

ومن ناحية أخرى، عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمود سعد، اجتماعها التنظيمي الدوري، أمس الثلاثاء، لمناقشة خطة عملها لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب.