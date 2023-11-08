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الرئيس الفنزويلي يطالب بـ«إنهاء الإبادة الجماعية» للشعب الفلسطيني

كتب:

أحمد عادل موسى
06:33 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه «يجب على البشرية أن تنتفض بعد الآن وتقول كفى للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

جاء ذلك خلال استضافته سفير دولة فلسطين لدى فنزويلا فادي الزبن، اليوم الثلاثاء، في برنامج «المزيد مع مادورو».

وأشار مادورو إلى المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، خاصة «النساء والأطفال الذي يقتلون بشكل مفزع»، مشددا على ضرورة أن تنهض البشرية وتوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

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بقلم أحمد عادل موسى