فهمي: إسرائيل لديها تصور للشرق الأوسط متمثل بتهجير الفلسطينيين من غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل وضعت تصورا للشرق الأوسط من وجهة نظرها، يتمثل في تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ومن الضفة إلى الأردن.

إسرائيل وضعت خطة اقتصادية ضخمة تقدمها للدول العربية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل وضعت خطة اقتصادية ضخمة تقدمها للدول العربية لتقبل فكرة التهجير، وإعادة بناء فكر وانتماء المنطقة، بعد القضاء على القضية الفلسطينية تماما.

النسخة العبرية من هذه الخطط تقوم على أن الرابح الأكبر هو إسرائيل

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن النسخة العبرية من هذه الخطط تقوم على أن الرابح الأكبر هو إسرائيل، أما النسخة الإنجليزية والعربية فهو يعدد المزايا والأرباح لمصر، وفي النسخة الإنجليزية يشرح فكرة بناء الإمارة والدعم اللوجستي لها.

الجنرال «عوزي أراد» طور الخطة وعدل في حدود دولة إسرائيل

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجنرال عوزي أراد، طور الخطة وعدل في حدود دولة إسرائيل، وحدد الأدوار التي بين إسرائيل وأمريكا في الخطة، وجاء جنرال آخر طرح فكرة التوطين المتبادل في 2013، عبر توطين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية وتوطين فلسطينيين في إسرائيل.