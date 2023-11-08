قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إن هناك تدهورا في الوضع الإنساني بقطاع غزة، وهناك تهديد حقيقي بتوقف الخدمات كلها خلال الأيام المقبلة، خاصة بسبب نقص الوقود، والوقود الموجود في القطاع لدى مخازن الأونروا يُوَزَّع للمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات.

وأوضح أن هذا الوقود ينفد بعد أيام، والجانب الإسرائيلي يتحدث حتى الآن عن عدم إدخال الوقود لغزة، وهذا يعني حكما بالإعدام على عمليات الإغاثة والعمليات الإنسانية.