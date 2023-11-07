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قوات الاحتلال تستولي على مركبة في مسافر يطا بجنوب الخليل

كتب:

منى السعيد
11:00 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال - ارشيفية

قوات الاحتلال - ارشيفية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على مركبة وحطمت مركبتين في تجمع شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، وداهمت محيط منازل المواطنين، قبل أن تستولى على مركبة تعود للمواطن إسحق الجبارين، كما حطمت وألحقت أضرارا بمركبتين أخرتين.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات متواصلة للتجمعات السكنية في مسافر يطا، يتخللها مداهمة وتفتيش منازل المواطنين ومساكنهم.

 

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