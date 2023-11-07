قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق طريق بلدة الفندق بين قلقيلية ونابلس

أفاد تليفزيون فلسطين من خلال مقطع فيديو قصير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت طريق بلدة الفندق الواصل بين قلقيلية ونابلس.

شهداء قطاع غزة والضفة الغربية

منذ السابع من أكتوبر الماضي وقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مستمرا على قطاع غزة فيما أشبه بالإبادة الجماعية والعرقية للفلسطينيين، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 10.468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 10305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفة أن من بين الشهداء 4237 طفلا، و2719 سيدة، و631 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنا، بينهم أكثر من 1300 طفل.