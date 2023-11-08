آكسيوس: بايدن طلب من نتنياهو وقف القتال 3 أيام لإطلاق سراح المحتجزين

قال مسؤولان أمريكي وإسرائيلي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي أن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام قد يساعد في تسهيل إطلاق سراح بعض المحتجزين، بحسبما ذكرته شبكة «آكسيوس» الأمريكية.

إطلاق سراح المحتجزين

ووفقًا للمسؤول الأمريكي، ستطلق الفصائل الفلسطينية سراح عدد من المحتجزين، يتراوح عددهم بين عشرة و15 شخصًا، ومن المقرر استخدام فترة التوقف للتحقق من هويات جميع المحتجزين وتقديم قائمة بأسماء الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، ناقش بايدن ونتنياهو «إمكانية التوقف التكتيكي للقتال» بهدف تسهيل مغادرة المدنيين بأمان من مناطق الصراع المستمرة وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين وإطلاق سراح المحتجزين المحتملين.

ومن جانبه، لم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على تقرير «أكسيوس».