عادل حمودة: نتنياهو يتراجع لتحرير المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار

علق الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، على التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده، بعدما أعلن أنه لن يتم وقف إطلاق النار دون تحرير المحتجزين.

نتنياهو مستعد لإدخال الوقود

وقال عادل حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «من هذا الكلام قد يتبين أن ثمة عرض غير معلن، بأن نتنياهو مستعد لإدخال الوقود وعمل هدنة ووقف إطلاق النار، إذا ما جرى تحرير المحتجزين».

غضب ضد نتيناهو

أضاف الكاتب الصحفي والإعلامي: «من المثير للدهشة، أن عملية المحتجزين لم تكن تهم نتنياهو في البداية، ولكنه عندما وجد حجم هذه التظاهرات الضخمة التي تحدث من قبل حول محيط بيته ومحيط وزارة الدفاع الإسرائيلية ومقر الأجهزة الأمنية والحديث عن انهيار شعبيته بشكل واضح جدا، بدأ يرى أن الحرب لن تنقذه وأن الأمر قد يصل به إلى الإجبار على الاستقالة في ظل تعرضه للهجوم الحاد عليه، فهناك من قال إنه لم يعد يصلح وآخر قال إنه زعيم فاسد كان يستثمر كل جهوده للانقلاب على النظام القضائي وهو غير مؤهل تماما لتولي منصبه، إنه زعيم عصابة يجب تجرده من المسؤولية، خاصة في وقت الحرب».