قالت صحيقة «تايمز أوف إنديا» الهندية، ظهر اليوم، نقلا عن المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث، إنه جرى تسجيل نحو 159 هزة ارتدادية عقب زلزال نيبال.

وتعرضت نيبال الدولة الواقعة في جبال الهملايا، بين الهند والصين في وقت سابق، لزلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى إلى اهتزاز مبان في مدينة«نيودلهي» عاصمة الهند.

فيما أعلنت شرطة نيبال نشر 450 شخصًا تحت قيادة نائب المفتش العام للشرطة من جاجاركوت، و320 آخرين تحت قيادة نائب المفتش العام للشرطة من روكوم ويست في المناطق المتضررة من زلزال نيبال.