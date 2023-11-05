كيف ودع أقارب ضحايا زلزال نيبال أحباءهم؟..«أكاليل من القطيفة»

جلس أقارب ضحايا أسوأ زلزال في نيبال اليوم الأحد، في انتظار خروج جثامين أجلائهم من تحت الأنقاض، إذ كان رجال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص لا يزالون محاصرين تحت المباني المنهارة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

أهالي الجثث تُجهز طقوس لحرق الجثث

داخل إحدى الخيم التي ضمت جثمان 10 جثث، قام أقاربهم بتجهيز أكاليل من القطيفة، استعدادا لحرق الجثث وفقا للطقوس الهندوسية في وقت لاحق من اليوم، كان بينهم بالجيت مهار، البالغ من العمر 32 عامًا، الجالس بجوار جثمان ابنه البالغ من العمر سبع سنوات، وهو واحد من 157 شخصًا قتلوا في زلزال نبيال يوم الجمعة في غرب الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، وفقًا لآخر إحصاء للسلطات، إلى جانب حوالي 250 جريحا، قائلا: «لم نتمكن من إنقاذه بينما تمكن جميع أفراد الأسرة الستة الآخرين من الخروج بسرعة بمجرد أن هزنا الزلزال من نومنا».

وأضاف مهارا أنه انتشل الجثة من الواجهة المنهارة لمنزلهم المكون من طابق واحد من الطين والحجر.

وكان المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال، أعلن أن زلزال بلغت قوته 6.4 درجة ضرب البلاد، وكان هذا هو الأكثر دموية في البلاد منذ عام 2015، عندما قُتل حوالي 9000 شخص في زلزالين حولا بلدات كاملة ومعابد عمرها قرون إلى أنقاض، ودمروا أكثر من مليون منزل، بتكلفة 6 مليارات دولار للاقتصاد البالغ 40 مليار دولار.