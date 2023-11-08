الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 348 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 من الشاباك

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عدد قتلى الجنود والضباط، وشرطة وجهاز الشاباك، منذ بدء الحرب على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن نحو 348 قتلوا من جندي وضباط و59 شرطيًا و10 من جهاز الشاباك، وتواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ32 على التوالي شن الحرب على قطاع غزة، وقد قامت قوات الاحتلال بارتكاب مجازر جديدة في مناطق مثل دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وحي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعًا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى حوالي 10 آلاف و468 شهيداً، وأصيب أكثر من 27.000 شخص بجروح، وتقدر التكلفة المالية لهذه الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي بمليارات الدولارات.