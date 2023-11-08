قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة بنابلس وتنفذ حملة اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بنابلس، ونفذت حملة اعتقالات، وجدد طيران الاحتلال قصفه على مخيم النصيرات وسط غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عدد قتلى الجنود والضباط، وشرطة وجهاز الشاباك، منذ بدء الحرب على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن نحو 348 قُتلوا من جندي وضباط و59 شرطيًا و10 من جهاز الشاباك، وتواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ32 على التوالي شن الحرب على قطاع غزة، وقد قامت قوات الاحتلال بارتكاب مجازر جديدة في مناطق مثل دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وحي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعًا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.