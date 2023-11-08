مديرية الشباب بكفر الشيخ: ندعم الكيانات الفاعلة في خدمة المجتمع

أطلق اتحاد شباب كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي «استعد للمستقبل» لتثقيف وتأهيل الشباب الذى عُقد بقاعة التعليم المدني بالمديرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

دعم ومساندة الكيانات الشبابية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى بداية كلمته على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم ومساندة الكيانات الشبابية لأداء دورها في العمل العام والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتذليل أي عقبات تواجه الكيانات الشبابية وفق أطر القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئات الشبابية والرياضية.

واستمع وكيل الوزارة، إلى آراء الشباب في حوار مفتوح شهد حماس شباب المتدربين في توجيه أسئلة وتقديم مقترحات ومبادرات لاقت اهتماماً كبيراً من جانب وكيل الوزارة، موجهًا الشباب بصياغة تلك المقترحات والمبادرات وتقديمها لمصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، للمناقشة والعرض.

اتحاد شباب كفر الشيخ

وشهدت فعاليات التدريب مقدمة تعريفية عن اتحاد شباب كفر الشيخ، وتاريخ نشأته والهدف من انشاءه والفعاليات التي شارك فيها على مدار الفترة السابقة قدمها يسري أبو شعيشع، المشرف العام على الاتحاد، وانتهت الفعاليات بكلمة محمد شنح، المشرف العام على اللجان المركزية، عن تعريف الحضور عن العمل التطوعي وأهميته وتأثيره على الفرد والمجتمع.

وأوضح محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، أنّ التدريب يعتبر أداة فعالة لنقل المعرفة وتطوير المهارات، ونقل القيم والمبادئ الثقافية التي تمكن الشباب من القيادة.