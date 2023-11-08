جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتوعية العاملين بمدونة السلوك الوظيفي

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان «مدونة السلوك الوظيفي»، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وذلك في إطار جهود الجامعة لرفع كفاءة العاملين بها وتحسين أدائهم الوظيفي.

جامعة حلوان

قدمت الدورة التدريبية الدكتورة ريهام عصام الدين إبراهيم خطاب، إذ تناولت رؤية المدونة وأهدافها، والإطار القيمي الذي تقوم عليه، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بتطبيق المدونة.

وحرصت الدورة على توعية المشاركين بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في العمل، للارتقاء بالأداء الوظيفي وتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز الإداري للدولة.

حضر الدورة التدريبية عدد من العاملين بالجامعة من مختلف الكليات والإدارات، وقد أشرف على تنظيمها كل من الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، أستاذ علي فاروق رئيس الإدارة المركزية، الأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وقام بتنسيق الفعاليات الأستاذ مدحت محمد جابر مسئول التدريب بالإدارة.