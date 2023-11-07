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جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول لبعض البرامج للعام الدراسي الحالي

كتب:

أحمد أبوضيف
08:19 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، فتح باب القبول للعام الدراسي 2023-2024 يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر الجاري، لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة.

أوضحت الجامعة، في بيان، أن التقديم سيكون ورقيا، بمبنى الجامعة الأهلية، وقد حددت نسب القبول للبرامج على النحو التالي:

- طب الأسنان: 78% - العلاج الطبيعي: 76% - الهندسة: 68% - الفنون: 53% - التجارة: 53% - برنامج المختبرات الطبية: 53% - الحاسبات: 60%

أكدت الجامعة أن القبول سيكون لخريجي الثانوية العامة 2023.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.