«التعليم العالي»: انتهاء أعمال تسكين الطلاب الجدد في الكليات للعام الجاري

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، انتهاء أعمال توزيع الطلاب الجدد والتسكين بالكليات، وكذلك التحويلات المناظرة وغير المناظرة منذ أسبوعين، بالإضافة إلى انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي 2023-2024.

تلقي الاستفسارات طوال العام

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مكتب التنسيق الرئيسي يؤدي خداماته طوال العام، للإجابة عن استفسارات جميع الطلاب لمختلف الشهادات.

وأشار إلى أن أعمال تنسيق الجامعات لتوزيع الطلاب الجدد وتسكينهم يجرى العمل والاستعداد لها سنويا قبل انطلاقها بفترة زمنية لاتقل عن شهر، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية منوط بوضع كل القواعد الخاصة بتنسيق القبول بالكليات.

وأكد أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات تسري على جميع المعاهد والكليات بجميع المحافظات، وكذلك مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول والميدتيرم كما هي دون تغيير أو تاجيل.