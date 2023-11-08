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رئيس مدينة شربين يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة

كتب:

ريهام مصطفى
10:05 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
اجتماع في مدينة شربين بالدقهلية

اجتماع في مدينة شربين بالدقهلية

قال اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، في بيان، إن الاجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية تناول متابعة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها منظومة النظافة وتوريد المخلفات الصلبة، والإسراع بمعدلات الإنجاز في مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتصدي للتعديات بمختلف صورها بتحسين مستوى البيئة والإسراع في تنفيذ منظومة العمل بالمخلفات الصلبة بما يساهم في المحافظة على البيئة وتحقيق رضا المواطنين، وإزالة أي عقبات قد تكون حائلا أمام استكمال مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية لسرعة الانتهاء من باقي المشروعات القائمة ودخولها حيز التشغيل.

منع أي تجمعات وتراكمات للقمامة

وتابع رئيس مركز ومدينة شربين أن الاجتماع تناول أيضا الالتزام بالنسبة والكميات اليومية المتجهة للمقلب الرئيسي ومنع أي تجمعات وتراكمات للقمامة، وذلك للحد من انتشار الملوثات البيئية التي تؤثر على الحالة الصحية والمعيشة للمواطنين.

وأكد ضرورة استمرار المتابعة اليومية والحملات الميكانيكية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات وكميات التوريد التي يتم رفعها وأهمية الصيانة الدورية للمحافظة على معدات النظافة وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة.

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بقلم ريهام مصطفى