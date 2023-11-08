خبير أثري: مقابر كوم الشقافة تجمع بين التراث الفرعوني والروماني

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن منطقة كوم الشقافة من أهم المناطق الأثارية في محافظة الإسكندرية والبحر المتوسط، موضحًا أن اسم هذه المنطقة الآثرية نابع من عادة مصرية قديمة والعصور اليونانية القديمة، قائلا: «وقت زيارة أهل المتوفي المقبرة، يصطحبون بعض الأطعمة بآواني فخرية، فكانوا يتشآموا أن يعود بها إلى المنزل مرة تانية، ويقدمون على تكسيرها في المكان ومن هنا أطلق عليها هذا الاسم».

المقبرة تنتمي إلى طراز يسمي بـ«الكتاكومب»

وأوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج« 8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية dmc، أن هذه المقبرة متميزة وتنتمي إلى طراز يسمي «الكتاكومب» أو المقابر المنحوتة تحت الأرض على طوابق مختلفة، لافتا إلى أنها تأخذ سلم حلزوني يستخدم في إنزال الجثث أثناء عملية الدفن، على طوابق مختلفة يؤدي إلي حجرة دفن».

الجمع بين الفن المصري القديم الفرعوني والروماني

وتابع أن هذه المقبرة تجمع بين الفنين المصري القديم الفرعوني والروماني، لأنها مقبرة خاصة بأفراد قائلا: «المقبرة تحتوي على مناظر مصرية فرعونية لأشخاص يرتدون التاج، والتيجان بيرتدوها الملوك ولهم مقابر ملكية خاصة بهم».