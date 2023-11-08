حملة مكبرة لضبط الأسواق في حي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كلف بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، لمراقبةالأسعار، وضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتفتيش على الصيدليات.

حملة بالتنسيق مع كل الجهات

وأوضحت رئيس حي الجمرك أنها قادت حملة مكبرة بمشاركة كل الجهات التنفيذية في الحي، استهدفت عدة مناطق وهي: باب الكراسته، الجزائر، السبع بنات.

تحقيق السيولة المرورية

وأسفرت الحملة عن غلق منشأتين، وتحصيل 28 ألف جنيه غرامة فورية، وتحرير 12 إنذارًا متنوعًا، و19 محضرًا، وقامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 4 صيدليات، وأسفرت عنها 1 إنذار. وخلال الحملة، تم العمل على توسيع الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 101 حالة إشغال، وسُحِبت 2 عينة غذائية من قبل مسؤول الصحة. وما زالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط في نطاق الحي.