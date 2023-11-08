سعر قنطار القطن «جيزة 95».. اليوم آخر مزادات الوجه القبلي

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن سيجري بعد ظهر اليوم عقد آخر مزاد لبيع القطن في محافظات الوجه القبلي، على صنف جيزة 95، والذي يزرع في محافظات صعيد مصر.

سعر قنطار القطن اليوم 95

وقال الدكتور «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن متوسط سعر طرح قنطار القطن، عبر المزادات العلنية، سوف يتراوح بين 15 حتى 17 ألف جنيه، وذلك خلال تعاملات المزادات العلنية اليوم الأربعاء.

تداول 53 ألف قنطار قطن

وأشار إلى أن كمية القطن التي سوف يتم تداولها اليوم الأربعاء، بلغت 53 ألف قنطار قطن من نوع جيزة 95، وهي الكمية المتبقية من القطن في محافظات صعيد مصر، خلال الموسم الجاري 2023.

يذكر أن مساحات القطن المنزرعة هذا العام 2023، بلغت بنحو 255 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.