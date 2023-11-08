«DMC» تبرز ملف «الوطن» عن قطاع الصحة: مبادرات وإصلاحات لخدمة المواطنين

عرض برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «قطاع الصحة .. مبادرات وإصلاحات لخدمة المواطنيين».

وقال الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني إن الرئيس السيسي ينظر دائمًا إلى ملف الصحة على أنه حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وللحفاظ على وجود مجتمع صحي وشعب يتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 14 مبادرة رئاسية تمت في هذا الإطار، أبرزها الحفاظ على صحة الأم والجنين وحديثي الولادة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج « 8 الصبح»، على قناة «DMC» أن الاهتمام كان بكل الفئات من صغار إلى كبار والمسنيين، وما يميز تلك الخدمات أنها مجانية، فنجدها في الميادين ومحطات المترو، دون بذل جهد للوصول إليها، ويجرى توفير اللقاحات بسرعة كبيرة جدا خلال أزمة كورونا.