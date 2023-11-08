تجهيز سيارتي مساعدات لقطاع غزة بالإسماعيلية ضمن التحالف الوطني

أعلنت مؤسسة رسالة للعمل المجتمعي في محافظة الإسماعيلية، الانتهاء من تجهيز سيارتين كاملتين محملتين بكمية كبيرة من المواد الغذائية والمسلتزمات الطبية والأدوية استعدادا لتوجههما إلى قطاع غزة خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الأشقاء بفلسطين.

وقال مدحت الحوفي المدير التنفيذي لمؤسسة رسالة في محافظة الإسماعيلية، إنه على مدار عدة أيام، عمل عشرات المتطوعين على تعبئة وتجهيز الملابس والمواد الغذائية والأدوية للمشاركة في قافلة التحالف الوطني الثانية للأشقاء في قطاع غزة.

الحوفي: 3500 عبوة مواد غذائية في القافلة

وأضاف الحوفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارتين محملتين بما يقرب من 3500 كرتونة مواد غذائية؛ تضم الدقيق والسكر والأرز والمكرونة والفول والمعلبات سريعة التحضير.

وأشار إلى أن القافلة تصم أيضا كمية من الملابس الجديدة لإرسالها إلى المواطنين في قطاع غزة، فضلا عن كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمحاولة رفع العبء عنهم.

وقال إن المشاركة من الإسماعيلية تعد الثانية بعد إرسال كمية من المساعدات ضمن قافلة التحالف الأولى، والتي دخلت بالكامل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وتابع أنه بعد إنهاء القافلة الثانية يبدأ العمل على الفور في تجهيز القافلة الثالثة والتي ستتضمن نفس الكمية تقريبا بهدف استمرار المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة.

توافد شاحنات القافلة الثانية إلى معبر رفح

يذكر أن سيارات التحالف الوطني بدأت في التوافد على مدينة العريش السبت الماضي، ضمن القافلة الثانية التي تضم ما يقرب من 50 سيارة يوميا يتم توجيهها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، تسلمه أمس، 81 شاحنة من الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات عبر معبر رفح تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

فيما قال بيان رسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، إن عدد الشاحنات المستلمة منذ 21 أكتوبر الماضي 650 شاحنة.