مركز إعلام دمنهور ينظم ندوة عن دور الأئمة في المشاركة السياسة

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي لقاء توعويًا حول «دور الأئمة والدعاة في الدعوة إلى المشاركة السياسية»، بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر بدمنهور.

جاءت الندوة بحضور الشيخ الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وصالح إبراهيم على مدير عام المجلس القومي للسكان، وبمشاركة عدد كبير من الأئمة والدعاة بإدارة الأوقاف.

أهمية المشاركة في الانتخابات

وفي كلمته أكد محمد أبو حطب أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب ديني ووطني وأمانة على الفرد عليه أن يؤديها، مشيرًا إلى الدور الهام لكل امام وخطيب في التوعية بأهمية الحفاظ على مجتمعنا ووطننا وعلى الأئمة والخطباء تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وضمن اللقاءات التثقيفية التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك».