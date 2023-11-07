لمنع ظهور العشوائيات.. تحديث المخططات الاستراتيجية بـ3 مدن في البحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة اجتماعاً لبحث إعداد تحديث المخططات الإستراتيجية لمدن دمنهور وكفر الدوار ورشيد

دعم المخططات الإستراتيجية لـ3 مدن بالبحيرة

وأكد السكرتير العام في البحيرة خلال الاجتماع على ضرورة موافاة المكاتب الاستشارية بجميع البيانات الداعمة لتحديث المخططات الاستراتيجية لمدن دمنهور وكفر الدوار ورشيد، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية ومنع ظهور العشوائيات والسير في إجراءات التراخيص.

ومن جهتها صرحت منال عبد المنعم، أن تحديث المخططات الاستراتيجية لتلك المدن سيتم بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية ضمن المرحلة الأولى وباقي مدن المحافظة ستتم بمراحل متتالية.

كما تم اقتراح الخدمات والمشروعات التى تحتاج لها كل مدينة من خلال المجتمع المدني، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة .

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.