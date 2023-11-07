وكيل صحة البحيرة: زراعة للقرنية بمستشفى رمد دمنهور يعد إنجازا كبيرا

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أهمية التسويق للخدمات التي تقدمها كافة المنشآت الصحية التابعة للمديرية وتعريف المواطنين بكافة الخدمات التي تقدم

أهمية تسويق الخدمات في المستشفيات

وشدد وكيل صحة البحيرة على مديري المستشفيات بأن عليهم أن يسوقوا للخدمات الموجودة في مستشفياتهم وتعريف المواطن العادي بتلك الخدمات، واصفًا ما حدث بمستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة خلال الفترة من عام 2014 حتى وقتنا هذا بأنه إنجاز كبير وطفرة نوعية حدثت على مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي بمحافظة البحيرة.

إشادة بزراعة القرنية في مستشفى رمد دمنهور

كما أشاد وكيل صحة البحيرة بما وصلت إليه في مستشفى الرمد بدمنهور من زراعة للقرنية، بما يعد إنجازا كبيرا بكافة المقاييس وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى.