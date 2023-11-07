إزالة 78 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «دمنهور - الدلنجات - الرحمانية - بدر - شبراخيت- حوش عيسى - كفر الدوار- رشيد - وادي النطرون - إيتاي البارود»

إزالة 78 حالة تعد على الأراضي في البحيرة

أسفرت الحملات عن إزالة 78 حالة تعد على مساحة 17233 متر مربع عبارة عن مبان، وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض و المون الأسمنتية وقواعد وسملات خرسانية وأسوار بالطوب البلوك ومباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية.

تأتي حملات إزالة التعديات ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

متابعة ميدانية لإزالة التعديات على الأراضي

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.