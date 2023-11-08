«رياضة كفر الشيخ»: تدريب 30 فتاة على المهارات الأساسية لكرة السلة

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، أنّه يتم تدريب الفتيات على المهارات الأساسية لكرة السلة مثل التحكم والسيطرة على الكرة، والمشى، والتمرير، وذلك ضمن خطة تدريب المشروع بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة، ويتم متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمرة، وتحت إشراف وتدريب الاتحاد المصري لكرة السلة، مشيرا إلى أنّ مركز تدريب الفتيات في كرة السلة «Her world»، مشروع دائم للعام المالي 2023 - 2024 لـ30 فتاة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالفتاة والمرأة في جميع المجالات، والرياضة بصفة خاصة، ويأتي ذلك تفعيلاً لمبادرات وزارة الشباب والرياضة، وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على أنّ تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع من خلال مشاركتها بمختلف المجالات.

ويُنفذ المركز تدريباته مرتين أسبوعيا بنادي ضباط الشرطة في كفر الشيخ يومي الاثنين والخميس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وبحضور مدربي الفريق فوزي حسيب، ومحمد فكري.