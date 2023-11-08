رئيس جودة التعليم: نسعى لمضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد

صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة بدأت أكبر حركة زيارات لاعتماد المؤسسات والبرامج المتقدمة للاعتماد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات مصر بالاستعانة بـ3000 مراجع خارجي.

زيارة ما يقرب من 600 مدرسة

وأضاف «عشماوي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الهيئة ستقوم بزيارة ما يقرب من 600 مدرسة موزعة على محافظات مصر في كافة المراحل التعليمية، كما تقوم الهيئة بإجراء زيارات اعتماد للكليات والبرامج المتقدمة بـ30 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا.

زيارات المراجعة الخارجية

وعلى مستوى التعليم الأزهري ستقوم الهيئة بزيارات المراجعة الخارجية لاعتماد وتجديد اعتماد 3 كليات، و5 برامج بكليات جامعة الأزهر، كما سيتم زيارة ما يقرب من 220 معهد أزهري على مستوي محافظات مصر.

وأكد رئيس الهيئة، أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف تسعي إلى مضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد للوصول الي مجتمع تعليمي قائم بأكمله على معايير الجودة العالمية للارتقاء بمخرجات التعليم المصري في كافة مراحله.