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مدير «التعليم النموذجي» الأزهري يتابع سير العملية التعليمية بمعهد المعادي

كتب:

رؤى ممدوح
03:22 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
معهد فتيات المعادي العادي والنموذجي بالقاهرة

معهد فتيات المعادي العادي والنموذجي بالقاهرة

تفقد خالد إبراهيم، مدير عام الإدارة للتعليم النموذجي، معاهد فتيات المعادي العادي والنموذجي، التابعة لإدارة المعادي التعليمية، في منطقة القاهرة الأزهرية، بتكليف من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

التجهيزات للمعهد وتفعيل الأنشطة

وتفقد التجهيزات للمعهد وتفعيل الأنشطة، ومعامل العلوم، والحاسب الآلي. يأتي ذلك في ضوء الخطة التي يضعها قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العملية التعليمية بجميع مناطق الجمهورية، والتأكد من استلام الكتب الدراسية.

نشر المحتوى التعليمي التفاعلي

كما قام بنشر خطة الدراسة ويمكن تحميل المحتوى في أي وقت، كما قام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر المحتوى التعليمي التفاعلي لمرحلة رياض الأطفال من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية ويمكن تشغيلها مباشرة أو تحميلها.

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