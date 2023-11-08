«القومي للسكان» يعقد ندوة عن الصحة الإنجابية في المنصورة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي شرق المنصورة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، ندوة ثقافية بعنوان «الصحة الإنجابية» بالمجلس القومي للسكان، بحضور أماني علم الدين، مدير المجلس القومي للسكان.

وحاضر في الندوة، وفقا لبيان صادر عن المجلس، الدكتورة إيمان عبد العزيز مساعد رئيس قسم الثقافة الصحية بالإدارة الصحية بالمنصورة، والدكتورة فتحية جمعة مدرس علم الاجتماع وأخصائي تدريب ميداني بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة بإشراف نادية عبد السلام الشربيني مدير إدارة شؤون المرأة ومسؤول وحدة تكافؤ الفرص في نطاق الحي.

ندوة عن تعريف الصحة الإنجابية بالمنصورة

وتحدثت الندوة عن تعريف الصحة الإنجابية وأن يكون الرجال والنساء على علم بوسائل تحديد نسل آمنة وفيما يتعلق بالجهاز الإنجابي ووظائفه والعملية الإنجابية، وتطرقت الندوة إلى أركان الصحة الإنجابية مثل تأهيل الإناث الصغيرات للأمومة بكل مكوناتها، ومساعدة السيدات على اجتياز مرحلة الإنجاب بسلامة ودون مخاطر أو إعاقات بحمل آمن وولادة آمنة، وتقليل الآثار السلبية على السيدات في مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية وفائدة الفحص الشهري.

أهداف الصحة الإنجابية

وتحدثت الدكتورة إيمان عبد العزيز مساعد رئيس قسم الثقافة الصحية بالإدارة الصحية بالمنصورة، في بيان، عن أهداف الصحة الإنجابية وهي خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال، والقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتنظيم الإنجاب.